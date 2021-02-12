Мясников рассказал, какие продукты снижают «плохой» холестерин 

Фото: кадр из передачи "О самом главном"

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые избавляют от лишнего холестерина.

Обычно для нормализации "плохого" холестерина врачи назначают специальные препараты — статины. Однако похожего эффекта можно добиться, если изменить рацион.

Мясников посоветовал употреблять продукты, которые богаты полезными жирами.

"Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1"

Нормализовать состояние также помогут физические нагрузки и красное вино в маленьких дозах.