Мясников рассказал, какие продукты снижают «плохой» холестерин 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые избавляют от лишнего холестерина.
Обычно для нормализации "плохого" холестерина врачи назначают специальные препараты — статины. Однако похожего эффекта можно добиться, если изменить рацион.
Мясников посоветовал употреблять продукты, которые богаты полезными жирами.
"Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1"
Нормализовать состояние также помогут физические нагрузки и красное вино в маленьких дозах.
Ранее "Рамблер" сообщал, как происходит кодирование от алкоголизма.