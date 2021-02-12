Почему у воды бывает разный вкус 

Люди делятся на два типа: те, кто ощущают вкус воды и придирчивы к ее выбору, и те, кто не понимает, о чем речь, и кому все равно, что пить. У воды действительно есть вкус, и он может отличаться. "Рамблер" рассказывает, почему это происходит.

У разной воды разный состав минеральных примесей. Они могут делать ее мягкой, жесткой, сладковатой, солоноватой, кисловатой и даже немного горькой. Все зависит от веществ в ее составе. Так, низкая концентрация кальция и магния придает воде сладости.

Соленый вкус ощущается из-за хлористого натрия. Сульфат магния придает воде горечь, а железо — вкус ржавчины.

Также вкусовые качества воды зависят от того, в каком регионе ее добывают. К примеру, на севере вода более мягкая и пресная. В ней много кремния, железа и органических кислот, но мало солей.

Вкус может меняться и из-за того, какая в момент сбора была погода. Например, во время дождей в источники попадают органика, растворенные соли и минералы.

Кроме того, рецепторы людей по-разному ощущают вкусы, и какая-то вода может нам нравиться, а какая-то — нет. На восприятие влияет даже состав слюны, то, что человек ел перед тем, как попить, и температура жидкости. При нагревании воды ее вкусовые характеристики меняются.