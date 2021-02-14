Какие блюда русской кухни считаются самыми вредными 

Складывавшаяся на протяжении тысячелетий традиционная русская кухня формировалась под воздействием самобытных геоклиматических, социально-экономических и историко-политических факторов, оказавших влияние на ее характер.

Современные диетологи, изучая ее специфические блюда, сходятся во мнении, что не все они попадают под нынешние стандарты здоровой пищи.

Имея высокую энергетическую ценность, эти кушанья были полезны в лишенной комфорта старине, а при современном устройстве быта и малоподвижном образе жизни, они лишь способствуют развитию множества заболеваний. В большом количестве присутствующие в русской кухне трудноусваиваемые и соленые блюда тоже вносят свою лепту в нарушение нормальной работы организма.

Блины

По мнению диетолога Камилы Гаппаровой плохую услугу для здоровья человека могут сослужить всеми любимые блины, которые она причисляет к разряду лакомств, а не полезных кулинарных продуктов.

Даже просвечивающие на свет, наитончайшие блинчики представляют собой кладовую легкоусвояемых углеводов, избыток которых может привести к проблемам с лишним весом и ухудшению функционированию таких органов как: поджелудочная железа, кишечник, надпочечники, желудок.

Привычка есть блины с различными начинками, повышает их калорийность, а значит, увеличивает нагрузку на организм.

Гастроэнтеролог Татьяна Ивашкина рекомендует сократить до минимума употребление блинов с медом, мясом, салом, сметаной или икрой, советуя заменить их на более полезные ингредиенты, например, творог или капусту.

Но в любом случае, она призывает лакомиться только остывшими или холодными блинчиками, поскольку только что испеченный символ солнца очень трудно усваивается организмом.

Камила Гаппарова советует не злоупотреблять этим традиционным кушаньем русской кухни, ограничившись 2-3 штуками максимум два раз в неделю.

Грибы

Специалист в области питания Натали Макиенко, отмечая несомненные полезные свойства грибов по снабжению организма растительным белком, разъясняет пациентам и вредные стороны блюд из этого продукта.

Как и диетолог, Ксения Селезнева, она запрещает чрезмерное употребление в пищу всеми любимых консервированных и маринованных грибов, поскольку при таком способе обработки, в них сохраняются токсины, способные вызвать отравление.

Засоленные грибочки противопоказаны людям с болезнями печени, почек и желудочно-кишечного тракта, как впрочем, и чрезмерное употребление данного продукта в иных кулинарных вариациях.

Содержащийся в этих лесных дарах хитин не позволяет организму получать все сконцентрированные в них питательные вещества, 90% которых выводятся из организма непереваренными.

Диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная , категорически запрещает потчевать грибами детей до 6 лет, поскольку они могут вызвать сбой в работе развивающегося детского организма.

Квашеная капуста

Еще одним спорным с точки зрения пользы блюдом русской кухни является квашеная капуста. Врач Алексей Ковальков предупреждает, что людям, страдающим почечной недостаточностью, заболеваниями щитовидной и поджелудочной железы, гипертонией, как и тем, у кого наблюдается повышенная кислотность желудка и имеются камни в желчном пузыре это блюдо, несомненно, нанесет вред.

А те, счастливчики, у кого все в порядке со здоровьем, должны принять к сведению, что от квашеной капусты нередко наблюдается вздутие живота.

Каши

Почетным завсегдатаем русского стола являлась традиционная каша, к которой испокон веков относились с особым уважением и благоговением. Использовавшиеся в различных обрядах блюда из разных злаковых культур, отличались питательностью, простотой приготовления и ценовой доступностью.

Однако наряду с полезными свойствами они обладают рядом негативных качеств.

По заверениям врача гастроэнтеролога-диетолога Ирины Бережной сваренная из зерен проса пшеничная каша богата белком под названием глиадин, на который у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость. В результате человек рискует заработать такую болезнь как целиакия, иными словами нарушение слизистой оболочки тонкой кишки с её последующей атрофией.

Диетолог Марият Мухина не советует перекармливать детей манной кашей, в составе которой присутствует мешающая нормальному усвоению кальция органическая соль фитин, что может привести к ослаблению костей и сердечной недостаточности.

Сваренная на молоке с добавлением сахара и сливочного масла манная каша обладает высоким индексом гликемичности, благотворно влияющим на развитие диабета.

Детский врач-диетолог Елена Павловская не рекомендует каждое утро включать в рацион малышей манную кашу, которая, несмотря на свои питательные свойства, может спровоцировать развитие рахита.

Селедка

Изучавший основы правильного питания американский долгожитель Пол Брегг, считал главными убийцами человеческого организма соленые продукты, к которым, конечно же, относятся русские блюда на основе селедки.

Противопоказанная к чрезмерному употреблению гипертоникам, людям, страдающим от различных отеков, болезней почек и сердечно сосудистой системы, селедка может выступать как самостоятельное кушанье, так и укрыться под овощами в составе сложного салата.

Знаменитая «Селедка под шубой», хорошо сдобренная солью, легким углеводами картошки и высококалорийным майонезом без сомнения претендует на звание одного из самых вредных творений русской кухни.