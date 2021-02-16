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Раскрыта истинная польза какао для мозга 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыта истинная польза какао для мозга
Фото: Lenta.ru
У пожилых людей диета, обогащенная флаванолами какао, помогает улучшить память, однако положительное влияние биодобавок ограничено и, в целом, не улучшает состояние мозга. Истинная польза какао и шоколада раскрывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Специалисты Колумбийского и Нью-Йоркского университетов набрали 211 здоровых людей в возрасте от 50 до 75 лет для исследования, которое длилось 12 недель. Сначала они провели серию когнитивных тестов для оценки мышления и памяти, а подгруппе добровольцев сделали МРТ для измерения кровотока в головном мозге. Во время самого испытания участники были разделены на четыре группы в зависимости от количества получаемых добавок.
Первая группа была контрольной и получала плацебо, вторая получала 260 миллиграммов флаванолов в день, а третья и четвертая — 510 и 770 миллиграммов флаванолов в день соответственно.
Хотя исследователи обнаружили, что к концу исследования те, кто придерживался диеты с высоким содержанием флаванолов, лучше справлялись с задачей по запоминанию списка по сравнению с группой плацебо, они не выявили взаимосвязи между потреблением добавок и эффективностью выполнения двух других когнитивных тестов. Также не было никакого влияния флаванолов на кровоток в мозге.
Хотя какао-бобы используются для изготовления шоколада, шоколад не является надежным источником соединений флаванолов, и результаты исследования не предполагают, что употребление шоколада полезно для когнитивного здоровья.
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