Раскрыта истинная польза какао для мозга 

У пожилых людей диета, обогащенная флаванолами какао, помогает улучшить память, однако положительное влияние биодобавок ограничено и, в целом, не улучшает состояние мозга. Истинная польза какао и шоколада раскрывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Специалисты Колумбийского и Нью-Йоркского университетов набрали 211 здоровых людей в возрасте от 50 до 75 лет для исследования, которое длилось 12 недель. Сначала они провели серию когнитивных тестов для оценки мышления и памяти, а подгруппе добровольцев сделали МРТ для измерения кровотока в головном мозге. Во время самого испытания участники были разделены на четыре группы в зависимости от количества получаемых добавок.

Первая группа была контрольной и получала плацебо, вторая получала 260 миллиграммов флаванолов в день, а третья и четвертая — 510 и 770 миллиграммов флаванолов в день соответственно.

Хотя исследователи обнаружили, что к концу исследования те, кто придерживался диеты с высоким содержанием флаванолов, лучше справлялись с задачей по запоминанию списка по сравнению с группой плацебо, они не выявили взаимосвязи между потреблением добавок и эффективностью выполнения двух других когнитивных тестов. Также не было никакого влияния флаванолов на кровоток в мозге.

Хотя какао-бобы используются для изготовления шоколада, шоколад не является надежным источником соединений флаванолов, и результаты исследования не предполагают, что употребление шоколада полезно для когнитивного здоровья.