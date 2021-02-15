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Нужно ли мыть яйца перед приготовлением 

Даня Виттиг 1 час назад
Вопрос о том, стоит ли мыть яйца перед приготовлением, заботит многих. Несмотря на то, что в массе единого мнения на этот счет нет, российские эксперты говорят об этом достаточно однозначно.
Яйца могут представлять серьезную опасность, так как на скорлупе зачастую находится кишечная инфекция, которую вызывают бактерии-сальмонеллы. Носителями бактерий выступают курицы, поэтому здоровье несушек и уход за ними влияет на качество и безопасность яиц.
В интервью "Аргументам и фактам" Михаил Лебедев, врач-эксперт Центра Молекулярной Диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что если яйцо свежее и скорлупа не повреждена, то опасность представляет контакт именно со скорлупой, а не с самим яйцом.
По мнению эксперта, непосредственно перед приготовлением яйцо нужно не просто помыть под водой, но и использовать мыло. Если помыть яйца перед помещением в холодильник, защитная пленка на скорлупе будет нарушена, и уже другие бактерии проникнут в продукт через поры.
Однако даже мытье не спасет, если инфицировано само яйцо. Это происходит при повреждениях скорлупы, которые могут быть незаметны.
Кстати, фабричные яйца в контексте безопасности скорлупы считаются лучше фермерских. Все дело в том, что руководство птицефабрик обязано проводить вакцинацию животных 2 раза в год. На магазинных яйцах также стоит маркировка о безопасности яиц.
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Еда , Видео , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , Аргументы и Факты
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