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Известный повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре 

Диана Товсепова 1 час назад
Известный повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре
Фото: depositphotos.com
Известный повар из Австралии Роб Никсон раскрыл пользователям Сети профессиональный лайфхак. Роб рассказал, оригинальный способ приготовления идеального картофельного пюре "как в ресторане".
Причем, как выяснил "Рамблер", повар использует "секретный ингредиент", который делает пюре намного вкуснее, чем обычно.
Итак, начать нужно с того, что поставить на огонь кастрюлю с соленой водой. Пока вода закипает, следует почистить картофель, но очистки не выбрасывать. Они понадобятся позже.
Затем следует разрезать картофель на две части и варить около 15 минут. Затем слить воду, размять прессом картофель, добавить соль, сливочное масло и белый перец.
На этом этапе понадобиться особенный ингредиент — молоко. Повар рекомендует налить молоко в кастрюлю и положить туда оставшиеся картофельные очистки, а затем поставить на плиту. По его словам, за пару минут на плите молоко пропитается картофельным вкусом. Следующий шаг — отфильтровать молоко, залить его в пюре и перемешать. Это сделает пюре особенно вкусным и ароматным.
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