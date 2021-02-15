Известный повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре 

Известный повар из Австралии Роб Никсон раскрыл пользователям Сети профессиональный лайфхак. Роб рассказал, оригинальный способ приготовления идеального картофельного пюре "как в ресторане".

Причем, как выяснил "Рамблер", повар использует "секретный ингредиент", который делает пюре намного вкуснее, чем обычно.

Итак, начать нужно с того, что поставить на огонь кастрюлю с соленой водой. Пока вода закипает, следует почистить картофель, но очистки не выбрасывать. Они понадобятся позже.

Затем следует разрезать картофель на две части и варить около 15 минут. Затем слить воду, размять прессом картофель, добавить соль, сливочное масло и белый перец.

На этом этапе понадобиться особенный ингредиент — молоко. Повар рекомендует налить молоко в кастрюлю и положить туда оставшиеся картофельные очистки, а затем поставить на плиту. По его словам, за пару минут на плите молоко пропитается картофельным вкусом. Следующий шаг — отфильтровать молоко, залить его в пюре и перемешать. Это сделает пюре особенно вкусным и ароматным.