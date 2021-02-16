Мужчину высмеяли за блюдо, приготовленное к Дню святого Валентина

Мужчина опубликовал фотографию блюда, которое приготовил специально ко Дню святого Валентина, призвав пользователей сети оценить его старания. Однако в соцсети Twitter многие высмеяли его кулинарные способности, а само блюдо прозвали катастрофой.

Автор блюда, юзер с ником Майкл Х (Michael H) опубликовал снимок в специальном аккаунте «Оцени мою тарелку» (Rate My Plate). По словам мужчины, он приготовил это на ужин в День святого Валентина. На тарелке были креветки и жареный картофель, а также фрикадельки в соусе и немного сыра.

Подавляющее большинство читателей аккаунта были не в восторге от блюда. «Во имя Бэтмена и Робина, что это за катастрофа?» — написал юзер. Другой пользователь уверен — «Майкла Х больше никогда нельзя подпускать к кухне». Один из комментаторов назвал эту трапезу ко Дню святого Валентина «верным способом расстаться с возлюбленной».