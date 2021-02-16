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Приготовленное мужчиной блюдо назвали верным способом расстаться с возлюбленной 

Lenta.ru 8 часов назад
Мужчину высмеяли за блюдо, приготовленное к Дню святого Валентина
Фото: @RateMyPlate
Мужчина опубликовал фотографию блюда, которое приготовил специально ко Дню святого Валентина, призвав пользователей сети оценить его старания. Однако в соцсети Twitter многие высмеяли его кулинарные способности, а само блюдо прозвали катастрофой.
Автор блюда, юзер с ником Майкл Х (Michael H) опубликовал снимок в специальном аккаунте «Оцени мою тарелку» (Rate My Plate). По словам мужчины, он приготовил это на ужин в День святого Валентина. На тарелке были креветки и жареный картофель, а также фрикадельки в соусе и немного сыра.
Подавляющее большинство читателей аккаунта были не в восторге от блюда. «Во имя Бэтмена и Робина, что это за катастрофа?» — написал юзер. Другой пользователь уверен — «Майкла Х больше никогда нельзя подпускать к кухне». Один из комментаторов назвал эту трапезу ко Дню святого Валентина «верным способом расстаться с возлюбленной».
Ранее в сети набрал популярность ролик, автор которого решила нетрадиционным способом приготовить американо-мексиканское блюдо. Ее подход к готовке вызвал негативную реакцию со стороны зрителей.
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