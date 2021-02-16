Как правильно варить яйца, чтобы они получились идеальными 

Один из самых популярных продуктов во всем мире — яйца. Мы готовим их десятками разных способов, от простой яичницы-глазуньи до французских "пашот". Однако в России яйца очень часто просто отваривают. При этом, чтобы правильно отварить яйца, нужно знать несколько секретов. "Рамблер" разбирался, как приготовить идеальное легко очищаемое и гладкое яйцо с эластичным белком и нежным желтком.

Вода имеет значение

Большинство людей кладет яйца в холодную воду и ставит кастрюльку на плиту. Но это неправильно. Чтобы яйца быстро и легко чистились, следует опускать их в уже кипящую воду. Эксперимент пользователей Сети наглядно показывает, как вглядят очищенные яйца с "холодным" и "горячим стартом". Оказывается, яйца, которые опустили в кипящую воду, получились намного более гладкими.

Соцсети

Дайте время

При разных температурах, желток и белок ведут себя по-разному. Поэтому специалисты высчитали идеальное время кипения для того, чтобы и белок, и желток оказались в нужном состоянии.

Так, чтобы сварить идеальное яйцо "вкрутую", нужно опустить его в кипящую воду, а через 30 секунд, когда затихшее кипение вновь активизируется, уменьшить огонь и варить еще 10 минут. За первые полминуты белки смогут затвердеть и побелеть, а в оставшееся время сварятся желтки при оптимальной для них температуре.

Особый секрет

Чтобы легко и быстро очистить яйца от скорлупы, можно варить их с лимоном. При варке яиц нужно бросить в кастрюлю дольку лимона или выжать прямо в воду лимонный сок. Кислотность лимонного сока спасет скорлупу от трещин, и при чистке она будет легко и быстро отходить от яйца, не "отрывая" белок.

Некоторые хозяйки для достижения такого результата варят яйца с солью и уксусом. Таким образом, яйца получаются ровнее и скорлупа отходит также легко и без "травмирования" белка.

Интересно, что есть еще один способ использовать лимонный сок при варке яиц. Так, сырые яйца с треснутой скорлупой можно сварить, предварительно смазав трещину лимонным соком.

Перед чисткой

Чтобы еще больше облегчить себе процесс очищения яиц, следует дать им остыть. Для этого нужно держать сваренные яйца в холодной воде в течение 15 минут, или оставить их в холодильнике на ночь.