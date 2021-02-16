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Этнокультуролог напомнил о сакральном значении блинов 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Этнокультуролог напомнил о сакральном значении блинов
Фото: Вечерняя Москва
Международный день блинов, или «жирный вторник», отмечается каждый третий вторник февраля (в этом году — 16 февраля — прим. «ВМ») по всему миру. Этнокультуролог, основатель этнокультурного объединения «Окрутники» Алексей Блинов-Бахарь рассказал ФАН о сакральном значении данного блюда.

— Очевидно, что данный праздник связан с выпечкой. Сегодня дурацких праздников хватает. Скорее всего, в этот день домохозяйки соревнуются в выпечке блинов и, возможно, в забегах со сковородками, — отметил Блинов-Бахарь.

Он также рассказал, что славяне начали готовить блины давно. По его словам, это блюдо являет собой архаичную форму мучного изделия. По словам эксперта, его можно быстро приготовить хоть на плоском камне.
Он также напомнил, что рецепт бездрожжевых блинов описан еще в летописях. При этом этнограф считает, что важно помнить: это поминальное блюдо.

— Многие ошибочно полагают, что круглая форма как-то связана с солнцем, но это не так. Масленица предшествует поминальным дням, в народе известных, как Весенние деды, — заключил эксперт.

Стоит отметить, что Международный день блинов на Западе является аналогом славянского Прощеного воскресенья.
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