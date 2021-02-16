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Этнокультуролог напомнил о сакральности блинов 

Мария Грибова 2 часа назад
Этнокультуролог напомнил о сакральности блинов
Фото: depositphotos.com
Этнокультуролог, основатель этнокультурного объединения «Окрутники» Алексей Блинов-Бахарь рассказал о сакральном значении блинов. Этим он поделился в беседе с ФАН.
Международный день блинов, или «жирный вторник», отмечается каждый третий вторник февраля, в 2021 году 16 февраля. Блинов-Бахарь поделился, что славяне начали готовить блины давно. По его словам, это блюдо являет собой архаичную форму мучного изделия. А рецепт бездрожжевых блинов, как напомнил эксперт, описан еще в летописях. Однако при этом этнограф считает, важно помнить, что это поминальное блюдо.

«Многие ошибочно полагают, что круглая форма как-то связана с солнцем, но это не так. Масленица предшествует поминальным дням, в народе известных, как Весенние деды»,

— заключил эксперт.
Ранее «Рамблер» писал о том, как правильно варить яйца, чтобы они получились идеальными.
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