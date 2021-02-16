Этнокультуролог напомнил о сакральности блинов 

Этнокультуролог, основатель этнокультурного объединения «Окрутники» Алексей Блинов-Бахарь рассказал о сакральном значении блинов. Этим он поделился в беседе с ФАН.

Международный день блинов, или «жирный вторник», отмечается каждый третий вторник февраля, в 2021 году 16 февраля. Блинов-Бахарь поделился, что славяне начали готовить блины давно. По его словам, это блюдо являет собой архаичную форму мучного изделия. А рецепт бездрожжевых блинов, как напомнил эксперт, описан еще в летописях. Однако при этом этнограф считает, важно помнить, что это поминальное блюдо.

«Многие ошибочно полагают, что круглая форма как-то связана с солнцем, но это не так. Масленица предшествует поминальным дням, в народе известных, как Весенние деды»,

— заключил эксперт.