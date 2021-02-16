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В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы 

News.ru 2 часа назад
В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы
Фото: depositphotos.com
Чтобы колбасные изделия не наносили вред здоровью, лучше съедать не больше двух-трёх кусочков продукта в неделю, об этом в комментарии для NEWS.ru сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт, — заверяет Тутельян.
Эксперт добавил, что нельзя назвать колбасу «вредным продуктом», несмотря на то что там содержится много холестерина, 30% жира и «её никак не назовешь продуктом здорового питания».
Раз мы назвали продукт пищевым — попробовали, и не умерли, значит он является каким-то источником пищевых веществ, энергии. Но вредные продукты — это те, которые содержат в себе ядовитые вещества или могут содержать. Если говорить об обычной пище, то важно количество и частота потребления, — отметил он.
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