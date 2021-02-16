В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы 

«Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт»,