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В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы 

Мария Грибова 1 час назад
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что нужно съедать не более двух-трех кусочков колбасы в неделю, чтобы продукт не наносил вред здоровью. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.

«Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт»,

— заверяет Тутельян.
При этом эксперт отметил, что колбасу нельзя назвать вредным продуктом, несмотря на то что в нем содержится много холестерина, 30% жира. По мнению Тутельяна, важно количество и качество потребления.
Ранее «Рамблер» писал о том, что этнокультуролог напомнил о сакральности блинов.
Еда , Видео , Минздрав РФ
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