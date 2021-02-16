В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы 

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что нужно съедать не более двух-трех кусочков колбасы в неделю, чтобы продукт не наносил вред здоровью. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.
«Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт»,
— заверяет Тутельян.
При этом эксперт отметил, что колбасу нельзя назвать вредным продуктом, несмотря на то что в нем содержится много холестерина, 30% жира. По мнению Тутельяна, важно количество и качество потребления.
Ранее «Рамблер» писал о том, что этнокультуролог напомнил о сакральности блинов.