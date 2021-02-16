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Ученые раскрыли истинную пользу какао для мозга 

Мария Грибова 8 часов назад
Специалисты Колумбийского и Нью-Йоркского университетов выяснили истинную пользу какао. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Для своего 12-недельного исследования специалисты набрали 211 здоровых людей в возрасте от 50 до 75 лет. Сначала была проведена серия когнитивных тестов для оценки мышления и памяти, а подгруппе добровольцев сделали МРТ для измерения кровотока в головном мозге.
Во время самого испытания участники были разделены на четыре группы. Первая группа была контрольной и получала плацебо, вторая получала 260 миллиграммов флаванолов в день, а третья и четвертая — 510 и 770 миллиграммов флаванолов в день соответственно.
Специалистам удалось обнаружить, что к концу исследования те, кто придерживался диеты с высоким содержанием флаванолов, лучше справлялись с задачей по запоминанию списка по сравнению с группой плацебо, они не выявили взаимосвязи между потреблением добавок и эффективностью выполнения двух других когнитивных тестов. Также не было никакого влияния флаванолов на кровоток в мозге.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Минздраве назвали безопасную порцию колбасы.
Женский форум 1
Еда , Видео , Минздрав РФ
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