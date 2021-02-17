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Эксперты Роскачества нашли больше всего нарушений в меде 

Мира Маркина 1 час назад
Эксперты Роскачества нашли больше всего нарушений в меде
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роскачества по итогам исследований потребительских товаров нашли больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего — в водке и бородинском хлебе.
В 2020 году Роскачество провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров и выявило 210 нарушений обязательных требований по качеству и безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

"По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего — в водке (2 товара из 23) и бородинском хлебе (4 товара из 26). Среди непродовольственных товаров самая проблемная категория — школьная форма, а именно — блузки для девочек начальных классов (23 из 38 товаров оказались с нарушениями)",

— пояснили специалисты.
В организации также добавили, что более 60% производителей, в числе которых представители торговых сетей, приняли результаты исследований как стимул для улучшения продукции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роскачество проверило качество творога.
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