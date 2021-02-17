Джейми Оливер раскрыл рецепт идеальных блинов 

Популярный повар Джейми Оливер из Великобритании рассказал, как приготовить идеальные блины. Об этом пишет Daily Mirror.

Для приготовления блинов нужен стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотка морской соли. По словам Джейми Оливера, необходимо соединить ингредиенты и тщательно перемешать их венчиком, пока не останется комочков.

Потом нужно поставить сковороду на огонь, смазать маслом и выпекать блины по минуте с каждой стороны. Если этого мало, повар порекомендовал увеличить температуру или убавить, если тесто начнет подгорать.