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Джейми Оливер раскрыл рецепт идеальных блинов 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Джейми Оливер раскрыл рецепт идеальных блинов
Фото: depositphotos.com
Популярный повар Джейми Оливер из Великобритании рассказал, как приготовить идеальные блины. Об этом пишет Daily Mirror.
Для приготовления блинов нужен стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотка морской соли. По словам Джейми Оливера, необходимо соединить ингредиенты и тщательно перемешать их венчиком, пока не останется комочков.
Потом нужно поставить сковороду на огонь, смазать маслом и выпекать блины по минуте с каждой стороны. Если этого мало, повар порекомендовал увеличить температуру или убавить, если тесто начнет подгорать.
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