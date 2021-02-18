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Диетолог назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Диетолог посоветовал переболевшим COVID-19 есть перец
Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters
Диетолог Андрей Князьков назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19. Он дал советы в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Переболевшим коронавирусом людям он посоветовал включить в рацион перец, особенно болгарский. Диетолог отметил, что по содержанию витамина С с болгарским перцем может сравниться только шиповник.
По словам Князькова, все виды перца содержат полезные вещества — алкалоиды, поэтому любой перец поможет восстановиться после болезни. Так, в черном перце есть пиперин, который улучшает работу иммунной системы.
Российский врач-фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик также заявлял, что для восстановления после коронавируса может помочь перец — красный, черный или длинный. По словам медика, перец усиливает кровообращение, согревает и помогает вымывать вредные продукты.
В январе врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева перечислила продукты, которые нельзя употреблять больным коронавирусом. По ее словам, в период пандемии следует ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот. Кроме того, необходимо уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков.
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