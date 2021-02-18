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Эксперт назвал распространенную ошибку в варке макарон 

Lenta.ru 3 часа назад
Эксперт назвал распространенную ошибку в варке макарон
Фото: Lenta.ru
Мясной пастье Виктор Вовчик рассказал о распространенной ошибке, которую многие допускают во время приготовления макарон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Эксперт считает неправильным общепринятый способ, при котором макароны сначала отваривают и промывают, а затем кладут в тарелку и добавляют туда соус. По его мнению, недоваренные макароны нужно класть прямо в сковороду с соусом, даже не промывая. Уже в ней они будут готовиться дальше.
По словам Вовчика, готовые макароны не требуется промывать. Это связано с тем, что на них есть крахмал, который создает эмульсию при взаимодействии с соусом.
Ранее сообщалось, что популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился секретом идеальных макарон. По его словам, весь трюк — в правильном количестве масла и соли. Масла, по его мнению, не должно быть вовсе, а соли, напротив, надо добавлять в избытке.
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Еда , Джеймс Мартин
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