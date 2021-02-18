Эксперт назвал распространенную ошибку в варке макарон 

Мясной пастье Виктор Вовчик рассказал о распространенной ошибке, которую многие допускают во время приготовления макарон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт считает неправильным общепринятый способ, при котором макароны сначала отваривают и промывают, а затем кладут в тарелку и добавляют туда соус. По его мнению, недоваренные макароны нужно класть прямо в сковороду с соусом, даже не промывая. Уже в ней они будут готовиться дальше.

По словам Вовчика, готовые макароны не требуется промывать. Это связано с тем, что на них есть крахмал, который создает эмульсию при взаимодействии с соусом.