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Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета 

Мария Грибова 3 часа назад
Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян ограничить потребление «белых» продуктов. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель»,

— уточнил Мясников.
Врач также отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.

«Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь»,

— добавил врач.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Джейми Оливер раскрыл рецепт идеальных блинов.
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