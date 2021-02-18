Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета 

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян ограничить потребление «белых» продуктов. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
«Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель»,
— уточнил Мясников.
Врач также отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.
«Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь»,
— добавил врач.
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