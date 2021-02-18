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Что будет, если каждое утро есть яйца на завтрак 

Даня Виттиг 4 часа назад
Что будет, если каждое утро есть яйца на завтрак
Фото: depositphotos.com
Яйца на завтрак — одно из самых популярных блюд во многих странах мира. Оно достаточно дешевое, полезное и подходит для тех, кто следит за весом. "Рамблер" выяснил, можно ли есть яйца каждый день.
Американские учены подтвердили, что употребление яиц по утрам способствует снижению веса, если человек придерживается правильного питания. Компоненты яиц помогают бороться с внешними раздражителями.
Яйца богаты полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые способствуют улучшению мозговой активности и зрения. А еще в 100 граммах вареных яиц состоит 20% дневной нормы триптофана, который производит "гормон счастья" серотонин.
Однако многие хозяйки уверяют, что каждый день есть яйца нельзя. Считается, что большое количество количества холестерина негативно влияет на состояние сосудов.
Да, в желтках содержится от 200 мг холестерина, но многочисленные исследования не подтвердили взаимосвязи между употреблением яиц и количеством холестерина в крови. Хотя участники исследования съедали по три яйца в день.
Диетологи считают, что взрослый человек может спокойно съедать до двух цельных яиц в день. При этом белка в целом можно есть и больше.
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