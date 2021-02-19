В каких продуктах самое большое содержание витамина С 

Говоря о витамине C в продуктах питания, в первую очередь на ум приходят лимоны. Однако это далеко не лучший источник этого витамина, который так необходим организму в осенне-зимний период. «Рамблер» расскажет, в каких продуктах содержание витамина C больше, чем в лимоне.

В 100 граммах лимона или лимонного сока содержится около 40 миллиграммов аскорбиновой кислоты. При этом суточная доза витамина для взрослых составляет 100 миллиграммов. Поэтому, чтобы получить необходимую норму витамина, нужно съесть 225 граммов лимона, а черной смородины или болгарского перца — всего 50-60 граммов, апельсина — 200 граммов.

Также довольно большое содержание витамина С в ягодах шиповника — потребление шести плодов позволяет обеспечить организм 119-ю миллиграммами витамина С.

А в 49 граммах красной вишни ацеролы содержится 822 миллиграммам витамина С, что составляет 913 процентов от суточной нормы. Потребление этой ягоды также препятствует образованию раковых опухолей и обеспечивает защиту кожи от ультрафиолетового излучения.

Самую высокую концентрацию витамина С имеет австралийский плод — слива какаду. В 100 граммах фрукта содержится до 5300 миллиграммов витамина С. Слива какаду также имеет в своем составе калий, витамин Е и лютеин, являющийся антиоксидантом.