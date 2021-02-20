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Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь
Фото: ТК «Звезда»
Замена в рационе продуктов с высоким содержанием животного белка на пищу, богатую растительным белком, оказывает положительное глубокое влияние на продолжительность жизни. Об этом пишет Express со ссылкой исследование, результаты которого опубликованы в Британском медицинском журнале.
По мнению исследователей, здоровое питание без большого количества животного белка связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
В ходе работы исследователи искали ответ на вопрос, как употребление животного и растительного белка сказывается на естественной смертности населения. Ученые изучали все ее причины, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.
В рамках работы отслеживалась судьба 715 128 участников, 113 039 человек из них умерли (16 429 — в результате сердечно-сосудистых заболеваний и 22 303 — в результате рака).
Исследователи пришли к выводу, что люди, включавшие в свой рацион продукты, богатые растительным белком вместо животного, умирали реже.
«Замена продуктов с высоким содержанием животного белка растительным может быть связана с долголетием», — заключили исследователи.
Рекордсменами по содержанию растительного белка являются бобовые (фасоль и горох), орехи, семена, цельные зерна.
По мнению ученых, увеличение продолжительности жизни также связано с сокращением потребления насыщенных жиров, сахара и соли и регулярными физическими упражнениями.
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