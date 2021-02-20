Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

Все новости на карте

Замена в рационе продуктов с высоким содержанием животного белка на пищу, богатую растительным белком, оказывает положительное глубокое влияние на продолжительность жизни. Об этом пишет Express со ссылкой исследование, результаты которого опубликованы в Британском медицинском журнале.

По мнению исследователей, здоровое питание без большого количества животного белка связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В ходе работы исследователи искали ответ на вопрос, как употребление животного и растительного белка сказывается на естественной смертности населения . Ученые изучали все ее причины, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.

В рамках работы отслеживалась судьба 715 128 участников, 113 039 человек из них умерли (16 429 — в результате сердечно-сосудистых заболеваний и 22 303 — в результате рака).

Исследователи пришли к выводу, что люди, включавшие в свой рацион продукты, богатые растительным белком вместо животного, умирали реже.

«Замена продуктов с высоким содержанием животного белка растительным может быть связана с долголетием», — заключили исследователи.

Рекордсменами по содержанию растительного белка являются бобовые (фасоль и горох), орехи, семена, цельные зерна.

По мнению ученых, увеличение продолжительности жизни также связано с сокращением потребления насыщенных жиров, сахара и соли и регулярными физическими упражнениями.