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Ученые перечислили продукты, продлевающие жизнь 

Даня Виттиг 6 часов назад
Ученые перечислили продукты, продлевающие жизнь
Фото: depositphotos.com
Замена в рационе продуктов с высоким содержанием животного белка на пищу, богатую растительным белком, оказывает положительное глубокое влияние на продолжительность жизни. Об этом сообщает Express.
Здоровое питание без большого количества животного белка уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
По результатам исследования британских ученых, которое было приведено в статье, люди, включавшие в свой рацион продукты, богатые растительным белком вместо животного, умирали реже.

«Замена продуктов с высоким содержанием животного белка растительным может быть связана с долголетием», — заключили исследователи.

Рекордсменами по содержанию растительного белка являются бобовые (фасоль и горох), орехи, семена, цельные зерна.
По мнению ученых, увеличение продолжительности жизни также связано с сокращением потребления насыщенных жиров, сахара и соли и регулярными физическими упражнениями.
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