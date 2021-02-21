Названы продукты, вызывающие неявную аллергию 

Врач-аллерголог назвал продукты питания, которые могут вызвать трудно диагностируемую аллергию. По словам Владимира Болибока, аллергия на цитрусовые и орехи очень бурная и определить ее легко.

Другое дело, заявил аллерголог в интервью RT, аллергии на распространенные пищевые продукты. Человек может годами лечиться от заболевания желудочно-кишечного тракта и не знать, что пищевое расстройство у него вызвано аллергической реакцией.

К продуктам, способным вызвать аллергию, Болибок отнес коровье молоко, пшеницу и другие крупы, яйца, мясо птицы и рыбу.