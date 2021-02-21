Ещё
Далее:
Читайте также:

Названы продукты, вызывающие неявную аллергию 

Свободная пресса 5 часов назад
Названы продукты, вызывающие неявную аллергию
Фото: Depositphotos
Врач-аллерголог назвал продукты питания, которые могут вызвать трудно диагностируемую аллергию. По словам Владимира Болибока, аллергия на цитрусовые и орехи очень бурная и определить ее легко.
Другое дело, заявил аллерголог в интервью RT, аллергии на распространенные пищевые продукты. Человек может годами лечиться от заболевания желудочно-кишечного тракта и не знать, что пищевое расстройство у него вызвано аллергической реакцией.
К продуктам, способным вызвать аллергию, Болибок отнес коровье молоко, пшеницу и другие крупы, яйца, мясо птицы и рыбу.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Свободная пресса: последние новости
Составлен перечень важных для здоровья продуктов Составлен перечень важных для здоровья продуктов Диетолог: полезность яйца не зависит от его цвета Диетолог: полезность яйца не зависит от его цвета В России зафиксировано 12,7 тысячи новых случаев коронавируса В России зафиксировано 12,7 тысячи новых случаев коронавируса
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение