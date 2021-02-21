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Назван способ быстрого похудения без жестких диет 

WMJ.ru 4 часа назад
Назван способ быстрого похудения без жестких диет
Фото: WMJ.RU
Диетолог и терапевт Ольга Бурлакова рассказала порталу NEWS.ru способ быстро похудения за 2 недели без диет. Диетолог советует пить достаточное количество воды: на килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров воды. При этом прием воды должен быть исключительно до еды или в промежутках между приемами.
Терапевт сообщила, что необходимо исключить из рациона дрожжевой хлеб, поскольку чаще всего его делают из ненатуральной закваски. Тоже касается и молочных продуктов. Бурлакова предупреждает, что чем старше мы становимся, тем хуже они усваиваются и перегружают работу почек. Врач советует заменить коровье молоко на растительное.

Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограммов,

— делится Татьяна Бурлакова.
Эффективным для похудения будет чередование рыбы и растительного белка, а вот животный белок следует минимизировать. Диетолог добавила, что фрукты и овощи также станут эффективны в борьбе с лишними килограммами. По ее словам, салаты следует заправлять нерафинированным маслом.
В результате таких правил питания улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению без жестких диет.
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Еда , Татьяна Бурлакова , Ольга Бурлакова
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