Назван способ быстрого похудения без жестких диет 

Диетолог и терапевт Ольга Бурлакова рассказала порталу NEWS.ru способ быстро похудения за 2 недели без диет. Диетолог советует пить достаточное количество воды: на килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров воды. При этом прием воды должен быть исключительно до еды или в промежутках между приемами.

Терапевт сообщила, что необходимо исключить из рациона дрожжевой хлеб, поскольку чаще всего его делают из ненатуральной закваски. Тоже касается и молочных продуктов. Бурлакова предупреждает, что чем старше мы становимся, тем хуже они усваиваются и перегружают работу почек. Врач советует заменить коровье молоко на растительное.

Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограммов,

Эффективным для похудения будет чередование рыбы и растительного белка, а вот животный белок следует минимизировать. Диетолог добавила, что фрукты и овощи также станут эффективны в борьбе с лишними килограммами. По ее словам, салаты следует заправлять нерафинированным маслом.

В результате таких правил питания улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению без жестких диет.