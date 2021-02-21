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«Меньше мяса»: диетолог объяснила, как похудеть за 2 недели без жестких диет 

Полина Алферова 8 часов назад
«Меньше мяса»: диетолог объяснила, как похудеть за 2 недели без жестких диет
Фото: Pixabay
Ольга Бурлакова, диетолог и терапевт, в интервью порталу NEWS.ru рассказала, как можно похудеть за две недели, не придерживаясь строгих ограничений в еде.
Она посоветовала пить много воды, из расчета 30 миллилитров воды на килограмм веса. Причем пить воду лучше до приема пищи и в промежутках, но не во время еды. В противном случае вода разбавит желудочный сок и негативно повлияет на пищеварение.
Также, по мнению Бурлаковой, из ежедневного меню стоит исключить дрожжевой хлеб, вызывающий вздутие, и ограничить употребление молочных продуктов, которые осложняют работу почек. Коровье молоко можно заменить миндальным или кокосовым. Кроме того, нужно употреблять как можно меньше животного белка, в частности, мяса.
«Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжелой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению», — объяснила Ольга Бурлакова.
Диетолог подчеркнула, что овощи и фрукты полезны для работы желудочно-кишечного тракта и порекомендовала включить в рацион салаты на оливковом масле. Для перекуса лучше всего подходят сухофрукты, орехи и злаковые батончики.
Ольга Бурлакова заверила, что при соблюдении этих правил можно будет похудеть за две недели на пять-восемь килограммов.
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Еда , Как похудеть , Диеты , Как похудеть , Диета на неделю , Ольга Бурлакова
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