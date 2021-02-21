«Меньше мяса»: диетолог объяснила, как похудеть за 2 недели без жестких диет 

Ольга Бурлакова , диетолог и терапевт, в интервью порталу NEWS.ru рассказала, как можно похудеть за две недели, не придерживаясь строгих ограничений в еде.

Она посоветовала пить много воды, из расчета 30 миллилитров воды на килограмм веса. Причем пить воду лучше до приема пищи и в промежутках, но не во время еды. В противном случае вода разбавит желудочный сок и негативно повлияет на пищеварение.

Также, по мнению Бурлаковой, из ежедневного меню стоит исключить дрожжевой хлеб, вызывающий вздутие, и ограничить употребление молочных продуктов, которые осложняют работу почек. Коровье молоко можно заменить миндальным или кокосовым. Кроме того, нужно употреблять как можно меньше животного белка, в частности, мяса.

«Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжелой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению», — объяснила Ольга Бурлакова.

Диетолог подчеркнула, что овощи и фрукты полезны для работы желудочно-кишечного тракта и порекомендовала включить в рацион салаты на оливковом масле. Для перекуса лучше всего подходят сухофрукты, орехи и злаковые батончики.