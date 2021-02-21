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Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт 

Lenta.ru и ещё 3 8 часов назад
Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт
Фото: Pixabay
Диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала в беседе с URA.RU продукт, который наиболее вреден для мужчин.
Так, по ее словам, на праздничном столе в честь 23 февраля лучше отказаться от майонезных салатов.

«Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса», — сказала специалист, добавив, что салаты лучше заправлять сметаной.

Из напитков лучше исключить соки и газировки, советует диетолог Анжелика Дюваль. Так, количество сахаров в них может стимулировать брожение, что приведет к несварению в животе.
Алкоголь же стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», — отметила Дианова. Так, на столе должно быть обилие овощей, которые богаты клетчаткой, заключила диетолог.
Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова заявила, что самыми вредными для сердца продуктами считаются полуфабрикаты и фастфуд. По ее словам, с изделиями промышленного производства невозможно до конца быть уверенными в их составе и качестве.
Например, содержание глутамата натрия должно вызывать настороженность у покупателя, потому что при хорошем качестве исходной мясной продукции в этой добавке нет необходимости.
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