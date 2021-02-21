Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт 

Диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала в беседе с URA.RU продукт, который наиболее вреден для мужчин.

Так, по ее словам, на праздничном столе в честь 23 февраля лучше отказаться от майонезных салатов.

«Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса», — сказала специалист, добавив, что салаты лучше заправлять сметаной.

Из напитков лучше исключить соки и газировки, советует диетолог Анжелика Дюваль. Так, количество сахаров в них может стимулировать брожение, что приведет к несварению в животе.

Алкоголь же стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», — отметила Дианова. Так, на столе должно быть обилие овощей, которые богаты клетчаткой, заключила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова заявила , что самыми вредными для сердца продуктами считаются полуфабрикаты и фастфуд. По ее словам, с изделиями промышленного производства невозможно до конца быть уверенными в их составе и качестве.

Например, содержание глутамата натрия должно вызывать настороженность у покупателя, потому что при хорошем качестве исходной мясной продукции в этой добавке нет необходимости.