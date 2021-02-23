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Медицинские «чудеса» репчатого лука и почему его считают «суперпродуктом» 

Диана Товсепова 2 часа назад
Для сердца и глаз: медики объяснили, почему репчатый лук —"суперпродукт"
Фото: depositphotos.com
При ежедневном употреблении репчатый лук "творит чудеса", а из-за полезных свойств его можно считать "суперпродуктом". Такое мнение со ссылкой на специалистов высказывается в турецком издании Milliyet.
Так, богатый витаминами и питательными веществами репчатый лук повышает плотность костей. Плотность костей при ежедневном его употреблении в течение месяца повышается на 5%.
Лук уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина, а также улучшает пищеварение.
Кроме того, лук способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике, что облегчает процесс пищеварения.
При этом в луке содержится 25 различных антиоксидантов, что помогает предотвращать повреждения клеток организма.
Лук эффективно "раблотает" и в ротовой полости, убивая вредные бактерии во рту и обеспечивая гигиену. Благодаря своим антимикробным свойствам лук укрепляет зубы.
Для глаз лук полезен из-за содержания в нем кверцетина — вещества, которое борется с катарактой.
В этом овоще содержатся также волокна, поддерживающие здоровье кишечника и в то же время снимающие стресс.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах особенно полезных для мужского здоровья.
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