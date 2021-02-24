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Названы самые частые ошибки при приготовлении еды в микроволновке 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Самые частые ошибки при приготовлении еды в микроволновке
Фото: Вечерняя Москва
Названы наиболее частые ошибки при готовке и разогреве еды в микроволновой печи. Их перечисляет американское издание Insider.
Первой и самой частой ошибкой является одновременный нагрев разных видов еды. При этом зачастую часть продуктов оказывается слишком горячей, тогда как другая останется холодной.
Вторая ошибка — пренебрежение необходимостью перемешивать или переворачивать продукты в процессе нагрева. В таком случае пища также прогреется неравномерно.
Не следует нагревать жидкость в гладких стеклянных стаканах, так как это чревато ожогами. Как отмечает издание, воде при нагреве нужно соприкасаться с неровной поверхностью, чтобы закипеть, а вот гладкое стекло этому препятствует.
Четвертой ошибкой является использование для готовки в микроволновой печи неподходящей для этого посуды. Например, изготовленные из пенополистирола емкости, могут выделять вредные химические элементы.
Также важно не отказываться от использования термощупов, которые позволяют следить за внутренней температурой продуктов.
Еще одна ошибка — включать пустую микроволновую печь на продолжительное время. Это может привести к пожару из-за особенностей действия микроволн.
Издание предупреждает, что приготовление в устройстве острых перцев также может привести к неприятным последствиям. Приготовленный таким образом перец выделяет пары с капсаицином, которые способны вызвать раздражение при контакте со слизистыми.
Не следует размораживать в микроволновке замороженные фрукты или ягоды или варить в ней яйца.
Также добавление при готовке в печи масла может негативно отразиться на вкусе блюда, отмечает Insider.
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