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Врач предупредил о последствиях перепадов атмосферного давления 

Вечерняя Москва и ещё 10 4 часа назад
Россиян предупредили о неожиданном последствии перепадов атмосферного давления
Фото: Lenta.ru
Резкие перепады атмосферного давления могут привести к нарушению сна, особенно у метеозависимых людей. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.
Он отметил, что лучше всего ограничить любые физические и умственные нагрузки во время резких изменений погоды. По его словам, адаптационные возможности к 60-65 годам начинают угасать. Этому способствуют и различные перенесенные заболевания. Поэтому после 60 лет перепады погоды сильно отражаются на здоровье.
Врач добавил, что в такие моменты у человека повышается вязкость крови, ее циркуляция замедляется, а также падает содержание кислорода в эритроцитах.
— Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна… Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна, — подчеркнул Гурфинкель.
Он уточнил, что метеозависимым людям стоит иметь под рукой прибор для измерения артериального давления, передает РИА Новости.
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