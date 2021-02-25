Супы-пюре оказались опасными для людей с диабетом

Суп-пюре благодаря однородной консистенции снижает нагрузку на пищеварительную систему: он лучше усваивается и быстрее насыщает. Такому блюду рекомендуется отдавать предпочтение во время болезни, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Однако одной категории людей крем-супы противопоказаны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она предупредила, что слишком переработанная пища обладает чуть большим гликемическим индексом — то есть она быстрее вызывает подъем глюкозы. Таким образом пюре оказывается под условным запретом для людей, страдающих сахарным диабетом.

«В диабете ведь главное — стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов»,

— пояснила диетолог.

Врач порекомендовала гражданам с такой проблемой есть менее переработанную еду.

При этом для всех остальных людей крем-суп может стать альтернативой классическому обеду.

«Если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы — картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно»,

— подчеркнула Нуриева.

Она добавила, что без дополнительных углеводов суп-пюре может не насытить. Такое блюдо можно делать из овощей, рыбы, грибов, также его можно подавать и на ужин, поделилась специалистка.