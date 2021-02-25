Ещё
Далее:
Читайте также:

Названа неожиданная опасность супов-пюре 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Супы-пюре оказались опасными для людей с диабетом
Фото: Lenta.ru
Суп-пюре благодаря однородной консистенции снижает нагрузку на пищеварительную систему: он лучше усваивается и быстрее насыщает. Такому блюду рекомендуется отдавать предпочтение во время болезни, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Однако одной категории людей крем-супы противопоказаны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она предупредила, что слишком переработанная пища обладает чуть большим гликемическим индексом — то есть она быстрее вызывает подъем глюкозы. Таким образом пюре оказывается под условным запретом для людей, страдающих сахарным диабетом.

«В диабете ведь главное — стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов»,

— пояснила диетолог.
Врач порекомендовала гражданам с такой проблемой есть менее переработанную еду.
При этом для всех остальных людей крем-суп может стать альтернативой классическому обеду.

«Если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы — картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно»,

— подчеркнула Нуриева.
Она добавила, что без дополнительных углеводов суп-пюре может не насытить. Такое блюдо можно делать из овощей, рыбы, грибов, также его можно подавать и на ужин, поделилась специалистка.
Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Последние новости
В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года В Армении уволили рассмеявшегося над словами Пашиняна замглавы Генштаба В Армении уволили рассмеявшегося над словами Пашиняна замглавы Генштаба
Женский форум
Еда , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение