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Диетолог назвала способные отбелить зубы продукты 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Диетолог назвала способные отбелить зубы продукты
Фото: Lenta.ru
Некоторые продукты способны отбеливать зубы. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала диетолог Анна Белоусова.
По ее словам, сделать цвет зубов более светлым могут фрукты и овощи. Например, морковь и сельдерей отбеливают эмаль за счет механического удаления налета. Кроме того, эти продукты укрепляют десна, что улучшает кровообращение и здоровье всей полости рта.
Помимо этого отбеливающий эффект заметен при употреблении ананаса и папайи. Эти фрукты убивают бактерии.
В то же время диетолог уточнила, что специальные средства для отбеливания зубов показывают более действенный результат.
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