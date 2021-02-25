Диетолог назвала способные отбелить зубы продукты 

Некоторые продукты способны отбеливать зубы. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, сделать цвет зубов более светлым могут фрукты и овощи. Например, морковь и сельдерей отбеливают эмаль за счет механического удаления налета. Кроме того, эти продукты укрепляют десна, что улучшает кровообращение и здоровье всей полости рта.

Помимо этого отбеливающий эффект заметен при употреблении ананаса и папайи. Эти фрукты убивают бактерии.

В то же время диетолог уточнила, что специальные средства для отбеливания зубов показывают более действенный результат.