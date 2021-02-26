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Диетолог назвала способ приготовить полезные блины из двух ингредиентов 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Диетолог рассказала, как из двух ингредиентов приготовить полезные блины
Фото: Lenta.ru
Австралийский врач-диетолог Ребекка Готорн (Rebecca Gawthorne) назвала способ приготовить американские блины (панкейки), используя только два ингредиента. Об этом сообщает Daily Mail.
32-летняя Готорн поделилась рецептом со своими 147 тысячами подписчиков в Instagram. По ее словам, для приготовления панкейков понадобится один спелый банан и два куриных яйца. «Это очень простой рецепт, — отметила она. — Всего два ингредиента, так что ошибиться невозможно. Даже если вы не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт».
Сперва нужно взбить в миске яйца, после чего добавить туда размятый до состояния пюре банан. Готорн подчеркнула, что этих ингредиентов будет достаточно, чтобы приготовить вкусные и полезные панкейки. «Но если вы хотите пойти дальше и сделать панкейки более плотными, вы можете добавить несколько столовых ложек цельнозерновой или гречневой муки или овсянки в тот момент, когда разминаете банан», — посоветовала она.
Затем следует нагреть антипригарную сковороду и вылить на нее порцию смеси. «Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета, переворачивая, как только панкейк начинает пузыриться», — порекомендовала австралийка. Готовое блюдо можно подавать с любимыми соусами, сиропами или ягодами.
Ранее знаменитый английский повар Джейми Оливер рассказал, как готовить идеальные блины. Он утверждает, что это один из его лучших рецептов. Для приготовления блинов потребуются стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотка морской соли.
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