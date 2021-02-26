Диетолог рассказала, как из двух ингредиентов приготовить полезные блины

Австралийский врач-диетолог Ребекка Готорн (Rebecca Gawthorne) назвала способ приготовить американские блины (панкейки), используя только два ингредиента. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летняя Готорн поделилась рецептом со своими 147 тысячами подписчиков в Instagram. По ее словам, для приготовления панкейков понадобится один спелый банан и два куриных яйца. «Это очень простой рецепт, — отметила она. — Всего два ингредиента, так что ошибиться невозможно. Даже если вы не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт».

Сперва нужно взбить в миске яйца, после чего добавить туда размятый до состояния пюре банан. Готорн подчеркнула, что этих ингредиентов будет достаточно, чтобы приготовить вкусные и полезные панкейки. «Но если вы хотите пойти дальше и сделать панкейки более плотными, вы можете добавить несколько столовых ложек цельнозерновой или гречневой муки или овсянки в тот момент, когда разминаете банан», — посоветовала она.

Затем следует нагреть антипригарную сковороду и вылить на нее порцию смеси. «Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета, переворачивая, как только панкейк начинает пузыриться», — порекомендовала австралийка. Готовое блюдо можно подавать с любимыми соусами, сиропами или ягодами.

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