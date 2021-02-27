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Как приготовить рассыпчатый рис без плиты и мультиварки 

Александра Нечаева 2 часа назад
Как приготовить рассыпчатый рис без плиты и мультиварки
Фото: Depositphotos
Приготовить рассыпчатый рис у начинающих хозяек получается далеко не всегда: уж очень эта крупа привередливая. Вместо идеального гарнира велика вероятность получить на выходе кашу. Но есть способ приготовить рассыпчатый рис, не переживая о том, что что-то может не получиться. Поможет в этом обыкновенная микроволновая печь. О том, как получить идеальный гарнир, читайте в материале «Рамблера».
Рис необходимо промыть проточной горячей водой, пока жидкость не станет прозрачной. Крупу переложить в стеклянную огнеупорную емкость, добавить 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу и залить крутым кипятком так, чтобы вода покрыла рис. Больше жидкости не нужно, иначе крупа впитает ее и рис превратится в кашу.
Емкость с рисом поставить в микроволновую печь и готовится 20 минут на мощности 450 Вт. По истечении этого времени получаем рассыпчатый рис, в который можно добавить сливочное масло или мясную подливу.
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