Как приготовить рассыпчатый рис без плиты и мультиварки 

Приготовить рассыпчатый рис у начинающих хозяек получается далеко не всегда: уж очень эта крупа привередливая. Вместо идеального гарнира велика вероятность получить на выходе кашу. Но есть способ приготовить рассыпчатый рис, не переживая о том, что что-то может не получиться. Поможет в этом обыкновенная микроволновая печь. О том, как получить идеальный гарнир, читайте в материале «Рамблера».

Рис необходимо промыть проточной горячей водой, пока жидкость не станет прозрачной. Крупу переложить в стеклянную огнеупорную емкость, добавить 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу и залить крутым кипятком так, чтобы вода покрыла рис. Больше жидкости не нужно, иначе крупа впитает ее и рис превратится в кашу.

Емкость с рисом поставить в микроволновую печь и готовится 20 минут на мощности 450 Вт. По истечении этого времени получаем рассыпчатый рис, в который можно добавить сливочное масло или мясную подливу.