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Терапевт рассказала, помогает ли кофе сжигать жир 

Даня Виттиг 3 часа назад
Терапевт рассказала, помогает ли кофе сжигать жир
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко рассказала о влиянии кофе на метаболизм. Ее слова передают "Аргументы и Факты".
По ее словам, кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза. Из-за этого усиливается распад гликогена, который еще называют легкоиспользуемым источником энергии.

"Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи".

Обычно через 12-18 часов голодания запасы гликогена снижаются. В мышцах количество гликогена уменьшается при длительных физических нагрузках. Распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы.

"При этом уровень глюкозы крови «целенаправленно» поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы", — пояснила терапевт.

Кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях, в том числе и получение энергии из жиров.
Несмотря на ускорение метаболизма, кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и другим проблемам, поэтому стоит осторожно относиться к этому напитку.
Ранее "Рамблер" сообщал, к каким изменениям в мозге приводит кофе.
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