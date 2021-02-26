Терапевт рассказала, помогает ли кофе сжигать жир 

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Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко рассказала о влиянии кофе на метаболизм. Ее слова передают "Аргументы и Факты".

По ее словам, кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза. Из-за этого усиливается распад гликогена, который еще называют легкоиспользуемым источником энергии.

"Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи".

Обычно через 12-18 часов голодания запасы гликогена снижаются. В мышцах количество гликогена уменьшается при длительных физических нагрузках. Распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы.

"При этом уровень глюкозы крови «целенаправленно» поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы", — пояснила терапевт.

Кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях, в том числе и получение энергии из жиров.

Несмотря на ускорение метаболизма, кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и другим проблемам, поэтому стоит осторожно относиться к этому напитку.