Диетолог рассказала, как приготовить полезные блины из двух продуктов 

Врач-диетолог из Австралии Ребекка Готорн рассказала, как приготовить полезные панкейки всего из двух ингредиентов. Об этом пишет Daily Mail.

Для приготовления американских блинов нужен один спелый банан и два куриных яйца.

«Это очень простой рецепт. Всего два ингредиента, так что ошибиться невозможно. Даже если вы не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт», — сказала 32-летняя Ребекка Готорн в своем Instagram.

По словам диетолога, необходимо взбить яйца и добавить к ним размятый до состояния пюре банан:

«Но если вы хотите пойти дальше и сделать панкейки более плотными, вы можете добавить несколько столовых ложек цельнозерновой или гречневой муки или овсянки в тот момент, когда разминаете банан».

Потом нужно нагреть сковороду и выпекать блины с обеих сторон до золотистого цвета. Переворачивать необходимо, когда панкейк "начнет пузыриться".

Подавать блины можно с любыми соусами и ягодами.