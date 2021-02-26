Диетолог рассказала, как приготовить полезные блины из двух продуктов 

Врач-диетолог из Австралии Ребекка Готорн рассказала, как приготовить полезные панкейки всего из двух ингредиентов. Об этом пишет Daily Mail.
Для приготовления американских блинов нужен один спелый банан и два куриных яйца.
«Это очень простой рецепт. Всего два ингредиента, так что ошибиться невозможно. Даже если вы не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт», — сказала 32-летняя Ребекка Готорн в своем Instagram.
По словам диетолога, необходимо взбить яйца и добавить к ним размятый до состояния пюре банан:
«Но если вы хотите пойти дальше и сделать панкейки более плотными, вы можете добавить несколько столовых ложек цельнозерновой или гречневой муки или овсянки в тот момент, когда разминаете банан».
Потом нужно нагреть сковороду и выпекать блины с обеих сторон до золотистого цвета. Переворачивать необходимо, когда панкейк "начнет пузыриться".
Подавать блины можно с любыми соусами и ягодами.
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