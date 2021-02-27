Врач объяснила, чем может быть опасен картофель 

Врач Нурия Монфулледа раскрыла опасность картофеля. Об этом сообщает Ferra.ru.

По мнению медика, картошка оказывает негативное последствие на желудок. В составе картофеля может быть соланин — ядовитое органическое соединение, которое необходимо, чтобы защищать растение от бактерий и некоторых насекомых. Его попадание в организм может спровоцировать расстройство желудка, резкую боль в животе и тошноту.

Врач также рассказала, как избежать токсического воздействия соланина.

”Лучший способ предотвратить такие проблемы со здоровьем — не есть старые, зеленые или проросшие клубни”, — рассказала Монфулледа.

Чтобы избежать отравления, лучше ограничить употребление картофеля вместе с кожурой. А если блюдо получилось с горьким привкусом, просто перестать его есть.