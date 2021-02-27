Ещё
Далее:
Читайте также:

Врач объяснила, чем может быть опасен картофель 

Даня Виттиг 7 часов назад
Врач объяснила, чем может быть опасен картофель
Фото: depositphotos.com
Врач Нурия Монфулледа раскрыла опасность картофеля. Об этом сообщает Ferra.ru.
По мнению медика, картошка оказывает негативное последствие на желудок. В составе картофеля может быть соланин — ядовитое органическое соединение, которое необходимо, чтобы защищать растение от бактерий и некоторых насекомых. Его попадание в организм может спровоцировать расстройство желудка, резкую боль в животе и тошноту.
Врач также рассказала, как избежать токсического воздействия соланина.

”Лучший способ предотвратить такие проблемы со здоровьем — не есть старые, зеленые или проросшие клубни”, — рассказала Монфулледа.

Чтобы избежать отравления, лучше ограничить употребление картофеля вместе с кожурой. А если блюдо получилось с горьким привкусом, просто перестать его есть.
Ранее "Рамблер" сообщал, как приготовить полезные блины из двух продуктов.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение