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Врач назвал продукты, которые продлевают жизнь 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Врач назвал продукты, которые продлевают жизнь
Фото: depositphotos.com
Продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.
Доказано, что организм человека стареет из-за аутоинтоксикации (самоинтоксикации. — NEWS.ru). Одна из её причин — неполноценное переваривание пищи. Всё дело в том, что в один и тот же приём пищи люди зачастую включают продукты, которые плохо усваиваются вместе: одна пища, к примеру, переваривается два часа, а другая — шесть. По этой причине я рекомендую есть хрен и редьку, которые стимулируют работу ЖКТ, — пояснила Бурлакова.
Ещё один продукт, который помогает продлить молодость, — чеснок. Содержащиеся в нём вещества расширяют стенки сосудов, освобождая их от накопившихся отложений и повышая эластичность. В состав чеснока входит аллицин, который, вступая в реакцию с эритроцитами, образует сероводород. Именно эта реакция помогает расслабить стенки кровеносных сосудов.
Увеличить продолжительность жизни также помогают такие продукты, как огурец, авокадо, зелень, клюква, лимон и брусника. Они поддерживают правильный кислотно-щелочной баланс, что необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов.
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Еда , Ольга Бурлакова
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