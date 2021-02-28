Украинский борщ включили в рейтинг лучших супов мира по версии американского телеканала CNN Travel. Блюдо заняло третью позицию в списке.

«Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне — суп, который так любят на Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, — еще одного регионального фирменного блюда», — описали блюдо журналисты.

Они указали, что борщ иногда относят к русской кухне, однако этот факт подвергается сомнению. Украинцы предлагают внести суп в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

На первом месте оказался суп банга из Нигерии, который готовится из плодов масляничной пальмы, говядины, свежей рыбы, сушеных морепродуктов с добавлением различных специй. На втором месте — вьетнамский суп фо бо. Бульон варится в течение нескольких часов с корицей, анисом и другими специями, затем в него добавляется рисовая лапша и говядина.

Также журналисты выделили американский суп гамбо, испанский гаспачо, грузинский харчо, таиландский том ям и японский рамэн.

В 2019 году автор «Би-би-си» написал, что заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Он сослался на твит с рецептом супа, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России . «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет издание.

Как заявил «Би-би-си» ныне живущий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров, подобные заявления российского МИД являются ни чем иным, как «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».