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Как правильно жарить картошку 

Александра Нечаева 6 часов назад
Как правильно жарить картошку
Фото: Depositphotos
Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку. Однако, приготовление этого блюда порой становится проблемой. Хрустящая золотистая корочка получается далеко не всегда, да и сами ломтики так и норовят превратиться в кашу. Но есть простые способы избежать «провалов». О том, как приготовить аппетитную и вкусную жареную картошку, читайте в материале «Рамблера».
Для начала очищенные и вымытые клубни следует замочить в воде на некоторое время, чтобы избавить корнеплод от излишка крахмала. После этого необходимо подсушить овощ с помощью бумажных полотенец.
Нарежьте картофель произвольными ломтиками: форма значения не имеет, главное в данном случае, чтобы кусочки были одинаковыми по толщине.
На сковороду с толстым дном поместите достаточное количество масла (какое выбрать, решать вам) и хорошенько его разогрейте. Ломтики картофеля выкладывайте в разогретое масло, желательно одним слоем: так образуется румяная хрустящая корочка.
Не перемешивайте картофельные ломтики на сковороде слишком часто, иначе они не подрумянятся. Однако и забывать переворачивать картошку время от времени тоже нельзя: подгорит. Следите за процессом жарки, вы поймете, когда следует взять в руки лопатку и перемешать ломтики.
Еще один секрет: не следует солить картофель в самом начале жарки. Соль и специи лучше добавить почти в самом конце. В противном случае картошка начнет выделять влагу и о хрустящей, аппетитной корочке придется забыть.
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