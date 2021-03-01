Солянка и пирожки: список самых вредных блюд русской кухни 

Первый в списке — суп солянка. Он признан самым опасным для здоровья из-за большого количества мясных и колбасных продуктов в составе. Вкусные домашние пирожки тоже считаются вредными благодаря сдобному тесту и начинке, которая может добавить блюду калорийности. Особый вред наносят пирожки, жареные на сковороде.

Блины также попали в антирейтинг из-за высокой калорийности. В день допустимо употреблять 2–3 блина не чаще двух раз в неделю. Начинки повышают калорийность в несколько раз. Вредными считаются маринованные грибы. Они не калорийны, но дают колоссальную нагрузку на организм. То же самое относится и к грибным супам, сообщает издание LIVE24

Любимая россиянами жареная картошка также попала в список вредной еды. Жир, быстрые углеводы и крахмал опасны для фигуры и желудка. Традиционные русские салаты с майонезом противопоказаны при любой диете. Вареные овощи в составе салатов имеют высокий гликемический индекс, повышающий уровень сахара в крови.