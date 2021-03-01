Ещё
Далее:
Читайте также:

Что делают с организмом кунжутные семечки 

Катерина Саломе 3 часа назад
Кунжут — травянистое растение, которое раньше называли сезам. В пищу употребляют семена кунжута, которые не только вкусные, но полезные и питательные. В нашей стране о пользе кунжута знают далеко не все, поэтому его семена применяют у нас в основном в качестве посыпке для булочек и сдобного печенья, а также для приготовления козинака.
Смотрите видео и узнаете о том, как регулярное потребление кунжутных семечек влияет на организм.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые убивают поджелудочную железу.
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение