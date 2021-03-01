Что делают с организмом кунжутные семечки 

Кунжут — травянистое растение, которое раньше называли сезам. В пищу употребляют семена кунжута, которые не только вкусные, но полезные и питательные. В нашей стране о пользе кунжута знают далеко не все, поэтому его семена применяют у нас в основном в качестве посыпке для булочек и сдобного печенья, а также для приготовления козинака.

Смотрите видео и узнаете о том, как регулярное потребление кунжутных семечек влияет на организм.