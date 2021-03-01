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Солянка и пирожки: эксперты назвали самые вредные блюда русской кухни 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Солянка и пирожки: самые вредные блюда русской кухни
Фото: depositphotos.com
Специалисты составили рейтинг самых вредных для здоровья блюд русской кухни. Об этом сообщает издание LIVE24.
Первое место в списке заняла солянка. Этот суп считается опасным для здоровья из-за содержания большого количества мясных и колбасных продуктов.
Также вредными являются домашние пирожки, особенно жаренные на сковороде, и блины. Из-за высокой калорийности последних можно употреблять не больше двух-трех штук в день. При этом нельзя есть блины чаще двух раз в неделю.
Кроме того, опасны маринованные грибы и грибные супы, так как они дают огромную нагрузку на организм. Еще не стоит часто питаться русскими салатами с майонезом и жареным картофелем, так как он вреден и для фигуры, и для желудка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что борщ попал в рейтинг трех лучших супов мира.
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