Солянка и пирожки: самые вредные блюда русской кухни

Специалисты составили рейтинг самых вредных для здоровья блюд русской кухни. Об этом сообщает издание LIVE24.

Первое место в списке заняла солянка. Этот суп считается опасным для здоровья из-за содержания большого количества мясных и колбасных продуктов.

Также вредными являются домашние пирожки, особенно жаренные на сковороде, и блины. Из-за высокой калорийности последних можно употреблять не больше двух-трех штук в день. При этом нельзя есть блины чаще двух раз в неделю.

Кроме того, опасны маринованные грибы и грибные супы, так как они дают огромную нагрузку на организм. Еще не стоит часто питаться русскими салатами с майонезом и жареным картофелем, так как он вреден и для фигуры, и для желудка.