Чечевица и мясо: диетолог назвала самый полезный суп

Чечевичный суп является самым полезным для организма супом. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог Ольга Деккер.

По словам специалиста, такой суп особенно богат белками.

"Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо", — пояснила Деккер.

Кроме того, суп содержит в себе большое количество клетчатки, и хорошо подходит для укрепления иммунитета, добавила специалист.

Второе место по полезным качествам занимает овощной суп на мясном бульоне. При этом в нем могут использоваться и свежие, и замороженные овощи.