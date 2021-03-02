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Диетолог назвала максимальную дозу шоколада в день 

Lenta.ru и ещё 3 17 часов назад
Не больше двух кусочков: диетолог назвала максимальную дозу шоколада в день
Фото: Unsplash
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. Об этом сообщает «Москва 24».
Эксперт считает, что в обычной ситуации дневная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков. Целую плитку можно съесть при серьезных физических или умственных нагрузках, причем даже в этом случае шоколад не должен быть единственной пищей.
Соломатина советует отдавать предпочтение дорогому натуральному шоколаду с минимумом посторонних ингредиентов и большим процентом какао. По ее словам, такой шоколад понижает давление, успокаивает и расслабляет.

«Также в шоколаде очень много компонентов, которые защищают и от старения, а не только от сердечно-сосудистых заболеваний», — заметила она.

Ранее ученые раскрыли истинную пользу какао. Они выяснили, что у пожилых людей диета, обогащенная флаванолами какао, помогает улучшить память, однако положительное влияние биодобавок ограничено и в целом не улучшает состояние мозга.
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Еда , Елена Соломатина
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