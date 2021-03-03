Ещё
Далее:
Читайте также:

Названо лучшее сливочное масло 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Названо лучшее сливочное масло
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы 23 брендов.
Специалисты закупали образцы в обычных магазинах. Их проверяли по более, чем 90 параметрам качества и безопасности, среди которых присутствие небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, уровень консервантов и кальция.
Исследованные образцы имеют жирность 82,5 процента. Особое внимание уделялось недорогому маслу, в том числе от малоизвестных производителей, поскольку его покупают чаще.
В 13 образцах были обнаружены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. В результате проверку прошли только восемь участников: «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Волоколамск».
Среди не прошедших исследование: «Белорусские просторы», «Белорусский дом масла», «Башкирское», «Брест-Литовск», Gutendorf, «Дубровское» и «Крестьянские узоры».
Видео дня. Что делают с организмом кунжутные семечки
Последние новости
Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ «Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения «Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма
Женский форум
Еда , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение