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Эксперты «Росконтроля» выбрали лучшее сливочное масло 

Мира Маркина 1 час назад
Эксперты «Росконтроля» выбрали лучшее сливочное масло
Фото: depositphotos.com
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла. В нем приняли участие 23 бренда.
Специалисты приобрели образцы в обычных супермаркетах. Далее их проверили по более чем 90 параметрам качества и безопасности, среди которых наличие небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, а также уровень консервантов и кальция.
Жирность изученных образцов составляет 82,5%. Особое внимание эксперты уделили недорогому маслу, поскольку его покупают чаще.
В 13 образцах были выявлены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. Таким образом, проверку прошли только восемь участников исследования: «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Волоколамск».
В числе образцов, не прошедших проверку, оказались «Белорусские просторы», «Белорусский дом масла», «Башкирское», «Брест-Литовск», Gutendorf, «Дубровское» и «Крестьянские узоры».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что полезнее — спред или сливочное масло.
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