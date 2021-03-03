Эксперты «Росконтроля» выбрали лучшее сливочное масло 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла. В нем приняли участие 23 бренда.

Специалисты приобрели образцы в обычных супермаркетах. Далее их проверили по более чем 90 параметрам качества и безопасности, среди которых наличие небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, а также уровень консервантов и кальция.

Жирность изученных образцов составляет 82,5%. Особое внимание эксперты уделили недорогому маслу, поскольку его покупают чаще.

В 13 образцах были выявлены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. Таким образом, проверку прошли только восемь участников исследования: «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Волоколамск».

В числе образцов, не прошедших проверку, оказались «Белорусские просторы», «Белорусский дом масла», «Башкирское», «Брест-Литовск», Gutendorf, «Дубровское» и «Крестьянские узоры».