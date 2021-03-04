Не во вред фигуре: как использовать разные виды муки 

Мы привыкли, что мучные продукты в определенный момент перестают появляться на нашем столе — красивая фигура требует жертв, так что слойки, пирожные и даже простой хлеб часто оказываются под запретом. Но знаете ли вы, что сортов муки существует гораздо больше, чем знакомые нам пшеничная и кукурузная? О том, какой полезный сорт вы можете подобрать для себя, мы и поговорим сегодня.

Гречневая мука

Отличный вариант для выпечки в том случае, если вам противопоказан глютен. В гречневой муке его просто нет. В данном сорте вы найдете все необходимые для организма аминокислоты, а это значит, вы сможете поддерживать себя в отличной форме без отказа от выпечки. Кроме того, умеренное употребление выпечки из гречневой муки может положительно сказаться на состоянии сосудов, опять же, благодаря важным микроэлементам. Но будьте готовы к тому, что гречневая мука придает блюдам специфический вкус.

Овсяная мука

Самое вкусное печенье, по нашему мнению, пекут именно из овсяной муки. Для людей, придерживающихся диеты, выпечка из овсяной муки может стать спасением, когда хочется чего-то вкусненького. Только следите, чтобы изделие не содержало слишком много сахара. Овес сам по себе содержит невероятно полезные элементы: нерастворимую клетчатку, фермент, который помогает снижать уровень сахара в крови, а также ряд аминокислот. При использовании овсяной муки важно помнить, что изделие получится рассыпчатым, поэтому для лучшего схватывания, разбавьте овсяную муку пшеничной, когда будете делать тесто.

Миндальная мука

Все мы любим макаруны, бисквиты и марципан — потрясающие «детища» французской кухни. А знаете ли вы, что все они готовятся на миндальной муке. Как и гречневая мука, миндальная не содержит глютен, а значит, прекрасно подходит для приготовления диетической выпечки. И еще один небольшой бонус — миндальное печенье положительно влияет на психическое состояние.