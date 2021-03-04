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Итальянский повар раскрыла секрет приготовления идеальных макарон 

Lenta.ru 6 часов назад
Итальянский повар раскрыла секрет приготовления идеальных макарон
Фото: @silviacollocaofficial
Итальянский повар, автор книг по кулинарии и телеведущая Сильвия Коллока (Silvia Colloca) раскрыла секрет приготовления идеальных макарон и перечислила основные ошибки, которые допускают при их готовке. Ее слова приводит издание Daily Mail.
Прежде всего, Колокка призвала не ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю. Она объяснила, что длинные макароны легче наматываются на вилку, и с них не капает соус. Повар добавила, что у этого правила есть только одно исключение: ломать макароны можно, если их добавляют в суп. Во всех других случаях, если спагетти не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.
Телеведущая не рекомендовала добавлять оливковое масло в воду при варке, как делают некоторые люди в надежде, что макароны не слипнуться. «Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны», — пояснила Колокка. Она посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись.
Чтобы приготовить упругие макароны «аль денте», повар призывает варить их на большом огне, чтобы вода в кастрюле постоянно кипела. «Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу», — подчеркнула итальянка. Она добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.
Ранее мясной пастье Виктор Вовчик рассказал о распространенной ошибке, которую многие допускают во время приготовления макарон. По его мнению, спагетти не надо промывать, а нужно сразу добавлять в соус.
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