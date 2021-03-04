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Женщина объелась чеснока и плохо пахла несколько дней 

Lenta.ru 4 часа назад
Женщина объелась чеснока и плохо пахла несколько дней
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как объелась чеснока и столкнулась с неожиданным последствием: в течение нескольких дней от нее неприятно пахло.
Женщина сообщила, что приготовила запеченный чеснок по рецепту из TikTok. Блюдо так понравилось ей, что за обедом она съела целую головку. Спустя несколько часов бойфренд сказал, что от нее пахнет чесноком. Она не придала его словам значения и подумала, что он просто учуял остатки аромата блюда.
Со временем запах усилился.

«Когда мы пошли спать, от меня пахло так сильно, что я чувствовала во рту вкус чеснока. Я не могла ничего сделать, кроме как надеяться, что утром это закончится», — поделилась героиня истории.

Однако на следующий день запах чеснока так и не исчез. Рассказчица приняла душ и воспользовалась скрабом, но это не принесло никакого результата. Чтобы неприятный запах ушел из ее организма, она решила пить очень много воды.
В комментариях к ее посту многие признались, что тоже сталкивались с чесночной проблемой. Так, пользователь TechyDad рассказал, что однажды поел недоготовленного чеснока и вонял четыре дня. Другой юзер признался, что его жена запретила ему есть этот продукт, когда их отношения стали серьезными.

«Когда я в последний раз ел запеченный чеснок, от меня пахло три дня, а мои газы тогда были худшим запахом, который я когда-либо чувствовал. Но это стоит того. Запеченный чеснок невероятно вкусный», — поделился Phrankespo.

В 2014 году ученые из Американского химического общества (American Chemical Society) объяснили причины запаха, который возникает после поедания чеснока. Как выяснили эксперты, чеснок содержит аллил метил дисульфид. Это химическое соединение они признали особо устойчивым и сложным для выведения. Попадая в кровь, оно долгое время циркулирует по организму, придавая дыханию, а также всем выделяемым телом жидкостям и субстанциям специфический неприятный запах.
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