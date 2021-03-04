Названо лучшее розовое вино России 

Эксперты Роскачества проверили розовые вина, представленные на прилавках российских магазинов, и назвали лучший продукт. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в «Ленту.ру»

В общей сложности исследователи проверили 26 розовых вин 20 торговых марок: Анжелика Варум , Винодельня Ведерниковъ, Вилла Звезда, Винодельня Покровская, Высокий берег, Золотая Балка, Мысхако, Усадьба Перовских, Фанагория, Южная Винная Компания, Alma Valley, Aristov, Azov Vine, Chateau Pinot, Chateau Tamagne, Di Caspico, Esse, Golubitskoe Estate, Millstream и ZB.

Среди сухих розовых вин в пятерку лучших вошли Chateau Tamagne Fleurs Du Sud компании «Кубань вино», Каберне Фран от бренда Fanagoria, «Высокий берег Цвайгельт», вино мерло Chateau Tamagne от «Кубань Вино» и напиток «Розовое из Красного» от «Мысхако». Среди полусухих розовых вин лучшим стало крымское Alma Valley. Summer Wine урожая 2019 года. Самой высокой оценки из полусладких розовых вин удостоился напиток Azov Vine Ballet из Краснодарского края.